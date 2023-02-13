Динамо не може підписати Парасківа: батьки футболіста проти переїзду в Україну, де триває війна
Джерело:"ТаТоТаке"
Київське Динамо намагається переконати Даніеля Парасківа переїхати з Румунії. Начебто киян вже домовились із його клубом, але тепер з'явилась нова проблема.
Румунський Германнштадт погодився продати 23-річного форварда у Динамо. Клуб Ліги 1 хоче отримати за Даніеля Парасківа від киян один мільйон євро.
Цікаво прочитати "Хтось йому добре поїздив по вухах": тренер назвав "захмарні" перспективи Супряги у Динамо
Масований обстріл Росії вніс свої корективи
За інформацією журналіста Михайла Співаковського, між сторонами відбуваються перемовини. Якщо "біло-синім" вдалось переконати клуб відпустити Парасківа, то у справу втрутились батьки футболіста.
Його рідні проти переїзду сина у країну, де триває війна. Ситуацію ускладнив останній масований обстріл Росії. Адже до цього батьки Даніеля дали слабину та погодились прийняти можливий переїзд свого сина в Україну.
Цікаво, що у Парасківа є чинний контракт із румунським клубом, який розрахований до кінця червня 2025 року. За даними Transfermarkt, вартість нападника складає 800 тисяч євро.
Нинішній клуб Парасківа Германнштадт грає у Лізі 1, де після 24 зіграних поєдинків посідає лише 13-те місце серед 16 команд. Клуб веде боротьбу за збереження прописки у румунській першості.
Що відомо про Даніеля Парасківа
- Усю свою кар'єру проводить у рідній Румунії. Пограв за Вііторул, Лучафєрул, ЧФР, Волунтарі.
- За Германнштадт виступає з січня 2022 року, але спершу потрапив у цей клуб на правах оренди з ЧФР.
- Вже 1 липня 2022 року підписав повноцінний контракт зі своїми нинішнім клубом.
- У поточному сезоні Парасків провів за Германнштадт 25 матчів, у яких наколотив 10 голів та віддав 3 асисти.