Румынский Германнштадт согласился продать 23-летнего нападающего в Динамо. Клуб Лиги 1 хочет получить при Даниеле Параскиве от киевлян один миллион евро.

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Массированный обстрел России внес свои коррективы

По информации журналиста Михаила Спиваковского, между сторонами проходят переговоры. Если бело-синим удалось убедить клуб отпустить Параскива, то в дело вмешались родители футболиста.

Его родные против переезда сына в страну, где идет война. Ситуацию осложнил последний массированный обстрел России. Ведь родители Даниэля дали слабину и согласились принять возможный переезд своего сына в Украину.

Интересно, что у Параскива есть действующий контракт с румынским клубом, рассчитанный до конца июня 2025 года. По данным Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 800 тысяч евро.

Нынешний клуб Параскива Германнштадт играет в Лиге 1, где после 24 сыгранных поединков занимает лишь 13 место среди 16 команд. Клуб ведет борьбу за сохранение прописки в румынском первенстве.

Что известно о Даниеле Параскиве