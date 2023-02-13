Румунський Германнштадт погодився продати 23-річного форварда у Динамо. Клуб Ліги 1 хоче отримати за Даніеля Парасківа від киян один мільйон євро.

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Масований обстріл Росії вніс свої корективи

За інформацією журналіста Михайла Співаковського, між сторонами відбуваються перемовини. Якщо "біло-синім" вдалось переконати клуб відпустити Парасківа, то у справу втрутились батьки футболіста.

Його рідні проти переїзду сина у країну, де триває війна. Ситуацію ускладнив останній масований обстріл Росії. Адже до цього батьки Даніеля дали слабину та погодились прийняти можливий переїзд свого сина в Україну.

Цікаво, що у Парасківа є чинний контракт із румунським клубом, який розрахований до кінця червня 2025 року. За даними Transfermarkt, вартість нападника складає 800 тисяч євро.

Нинішній клуб Парасківа Германнштадт грає у Лізі 1, де після 24 зіграних поєдинків посідає лише 13-те місце серед 16 команд. Клуб веде боротьбу за збереження прописки у румунській першості.

Що відомо про Даніеля Парасківа