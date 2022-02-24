Баскетбольна Євроліга відмінила матчі за участі російських команд
24 лютого 2022 , 19:09Читать новость на русском
Джерело:Євроліга
Керівництво Євроліги виступило з офіційною заявою щодо матчів за участі російських клубів. Усі три гри було скасовано.
При цьому під відміну потрапили як матчі російської команди вдома, так і ігри на виїзді.
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Причиною для такого рішення стала ситуація в Україні, коли Росія розпочала війну проти нашої держави.
Євроліга скасувала проведення матчів
- Баварія – ЦСКА
- Басконія – УНІКС
- Зеніт – Барселона
Коли ці матчі відбудуться – невідомо.
До цього Барселона відмовилася летіти до Санкт-Петербурга на матч проти Зеніта.
Окрім того, литовський Жальгіріс заявив, що теж не відправиться до Росії на матчі Євроліги. Команда мала провести матчі проти ЦСКА та Зеніта.