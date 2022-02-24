При этом под отмену попали как матчи российской команды дома, так и игры на выезде.

Важно Призываем исключить Россию из всех международных соревнований

Причиной для такого решения стала ситуация в Украине, когда Россия начала войну против нашего государства.

Евролига отменила проведение матчей

Бавария – ЦСКА

Баскония – УНИКС

Зенит – Барселона

Когда эти матчи состоятся – неизвестно.

До этого Барселона отказалась лететь в Санкт-Петербург на матч против Зенита.

Кроме того, литовский Жальгирис заявил, что тоже не отправится в Россию на матчи Евролиги. Команда должна была провести матчи против ЦСКА и Зенита.