При цьому під відміну потрапили як матчі російської команди вдома, так і ігри на виїзді.

Важливо Закликаємо виключити Росію з усіх міжнародних змагань

Причиною для такого рішення стала ситуація в Україні, коли Росія розпочала війну проти нашої держави.

Євроліга скасувала проведення матчів

Баварія – ЦСКА

Басконія – УНІКС

Зеніт – Барселона

Коли ці матчі відбудуться – невідомо.

До цього Барселона відмовилася летіти до Санкт-Петербурга на матч проти Зеніта.

Окрім того, литовський Жальгіріс заявив, що теж не відправиться до Росії на матчі Євроліги. Команда мала провести матчі проти ЦСКА та Зеніта.