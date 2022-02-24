Російська армія – агресор в Україні. Від її дії гинуть мирні мешканці, як би не переконувала у зворотньому російська влада.

Вона напала на суверенну державу. І має понести за це покарання.

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Спорт в такій ситуації не може залишатися осторонь. Це не той випадок, коли можна сказати, що "спорт поза політикою". Адже спортивні досягнення – це саме те, чим так любить пишатися російський президент Путін.

Відтак Росія має нести відповідальність за свої вчинки. Закликаємо усі міжнародні спортивні організації – Міжнародний олімпійський комітет, ФІФА, УЄФА тощо виступити з офіційною заявою щодо засудження дій Росії та вдатися до реальних кроків з її покарання. Годі слів про те, що ви "спостерігаєте за ситуацією". Росія має бути покарана:

її мають виключити з усіх міжнародних змагань,

російським спортсменам має бути заборонено участь у змаганнях поза межами РФ,

жодні міжнародні змагання не можуть відбуватися на території Росії,

міжнародні спортивні організації мають розірвати контракти з російськими компаніями, в першу чергу тими, які належать державі-агресору.

Не може Росія приймати фінал Ліги чемпіонів, коли її війська вбивають в Україні людей. Не може "Газпром" бути спонсором Ліги чемпіонів, допоки ця компанія фінансує і військову агресію проти України. Бо гроші, можливо, і "не пахнуть", але вони точно в крові. Не може Росія приймати етап Формули-1, допоки її танки їздять територією України.

Закликаємо усіх спортсменів доєднатися до тиску на ці організації, допоки Росія не виведе свої війська з території України повністю.

Правда за нами!