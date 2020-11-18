У понеділок, 17 листопада, основний захисник "Динамо" Олександр Тимчик був успішно прооперований у Барселоні. Футболіст не зможе допомогти киянам у матчах цього року.

У матчі проти чернігівської "Десни" 23-річний правий захисник зазнав травми. На гравця основи чекало хірургічне втручання на сухожиллі привідних м'язів, яке 17 листопада пройшло успішно. Зараз гравець вже перебуває у загальній палаті. Про це повідомив офіційний сайт "Динамо".

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Тепер на гравця чекає чималий відновлювальний процес у вигляді 6-х тижнів. Тому партнерам по команді Олександр Тимчик зможе допомогти вже у другій частині сезону у 2021 році.

Наголосимо, що у столичний клуб захисник повернувся перед стартом сезону. До цього гравець збірної України перебував у розташуванні луганської "Зорі", за яку грав на правах оренди. У цьому сезоні-2020/21 Олександр провів у всіх турнірах лише 3 матчі, де не запам'ятався результативними діями.

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