Реалу місця не знайшлось: іспанська федерація курйозно відправила Барселону у фінал Кубка

Мадридський Реал у другій півфінальній зустрічі розгромив Барселону на "Камп Ноу" 0:4. Але Іспанська футбольна федерація (RFEF) епічно не погодилась із тим, що другим фіналістом Кубка Короля стали "вершкові".

Якщо у першій зустрічі Барселона мінімально обіграла Реал на "Сантьяго Бернабеу" 0:1, то у матчі-відповіді у команди Хаві просто не було шансів. Гол Вінісіуса Жуніора та хет-трик Каріма Бензема поставили крапку у питання, хто стане другим фіналістом Кубка Іспанії (0:4). За підсумками двох матчів рахунок 1:4 на користь команди Карло Анчелотті.

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0:4 на "Камп Ноу" від Реала не врахували

Однак Іспанська футбольна федерація (RFEF) дещо перекрутила анонс фіналу майбутнього кубкового протистояння. Пресслужба федерації вивела Барселону у фінал. Начебто каталонці зіграють замість Реала проти Осасуни у фіналі Кубка Іспанії.



Помилка в анонсі фіналу Кубка Короля / Скриншот Madrid Xtra

Схоже, що така курйозна помилка пресслужби могла, як розізлити футболістів мадридського клубу, так і розвеселити.

Багато футбольних фанатів та пабліків помітили помилку та рознесли її соцмережами. Після чого представники RFEF швидко виправились, але епічний фейл вже заскріншотили помилку федерації.



Виправлений анонс фіналу Кубка Іспанії / Фото з твітеру RFEF

Нагадаємо, що саме Реал зіграє проти Осасуни у фіналі Кубка Короля. Вирішальний матч за трофей відбудеться 6 травня.

Додамо, що майбутній суперник "Королівського клубу" на шляху до фіналу переграв у півфіналі Атлетік Більбао.