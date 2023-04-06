Усі три свої результативні удари у ворота Барселони Карім Бензема зробив у другому таймі. Спершу на 50-й хвилині француз подвоїв перевагу Реала 0:2, а вже через вісім хвилин реалізував пенальті. Володар "Золотого м'яча" довів рахунок до 0:3 на користь "вершкових".

Цікаво Королівський хет-трик: хто став героєм півфіналу Кубка Короля Барселона – Реал

Історичний хет-трик француза

Наприкінці другого тайму Бензема оформив хет-трик, який вніс його в історію "Ель Класіко". Карім повторив рекорд легендарного Ференца Пушкаша, який у далекому 1963-му році забив три голи на "Камп Ноу".

Того року Пушкаш став автором одразу двох хет-триків у протистояннях "Ель Класіко". Цікаво, що востаннє таким результативним показником відзначався чилієць Іван Саморано у 1995 році.

Відзначимо, що у матчі проти Барселони Бензема не лише забивав, а й став автором асисту під час першого голу від Вінісіуса Жуніора.

Поєдинок, який відбувся 5 квітня, закінчився розгромною перемогою Реала над Барселоною 0:4. За підсумками двох зустрічей рахунок у протистоянні став 1:4 на користь мадридського колективу, адже перший поєдинок закінчився мінімальною звитягою каталонців 0:1.

Реал крокує у фінал Кубка Короля, де вже 6 травня зіграє проти Осасуни.

Після цього хет-трику в активі Бензема 25 голів та 6 асистів у 31 зіграному поєдинку в усіх турнірах за Реал. Цього сезону у Каріма закінчується контракт із мадридським клубом. Не виключено, що француз проводить свій останній сезон у складі "Королівського клубу".

Загалом Бензема виступає за іспанський гранд із 2009 року, коли перебрався із французького Ліона. За цей час вже встиг відіграти у футболці "вершкових" 636 матчів (348 м'ячів та 165 результативних передач).

На його місце ЗМІ сватають Ерлінга Голанда, а до нього у пару Кіліана Мбаппе.