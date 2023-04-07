Якщо у першій зустрічі Барселона мінімально обіграла Реал на "Сантьяго Бернабеу" 0:1, то у матчі-відповіді у команди Хаві просто не було шансів. Гол Вінісіуса Жуніора та хет-трик Каріма Бензема поставили крапку у питання, хто стане другим фіналістом Кубка Іспанії (0:4). За підсумками двох матчів рахунок 1:4 на користь команди Карло Анчелотті.

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Однак Іспанська футбольна федерація (RFEF) дещо перекрутила анонс фіналу майбутнього кубкового протистояння. Пресслужба федерації вивела Барселону у фінал. Начебто каталонці зіграють замість Реала проти Осасуни у фіналі Кубка Іспанії.

Помилка в анонсі фіналу Кубка Короля
Помилка в анонсі фіналу Кубка Короля / Скриншот Madrid Xtra

Схоже, що така курйозна помилка пресслужби могла, як розізлити футболістів мадридського клубу, так і розвеселити.

Багато футбольних фанатів та пабліків помітили помилку та рознесли її соцмережами. Після чого представники RFEF швидко виправились, але епічний фейл вже заскріншотили помилку федерації.

Виправлений анонс фіналу Кубка Іспанії
Виправлений анонс фіналу Кубка Іспанії / Фото з твітеру RFEF

Нагадаємо, що саме Реал зіграє проти Осасуни у фіналі Кубка Короля. Вирішальний матч за трофей відбудеться 6 травня.

Додамо, що майбутній суперник "Королівського клубу" на шляху до фіналу переграв у півфіналі Атлетік Більбао.