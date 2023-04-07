Если в первой встрече Барселона минимально обыграла Реал на "Сантьяго Бернабеу" 0:1, то в ответном матче у команды Хави просто не было шансов. Гол Винисиуса Жуниора и хет-трик Карима Бензема поставили точку в вопросе, кто станет вторым финалистом Кубка Испании (0:4). По итогам двух матчей счет 1:4 в пользу команды Карло Анчелотти.

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0:4 на "Камп Ноу" от Реала не учли

Однако Испанская футбольная федерация (RFEF) несколько извратила анонс финала предстоящего кубкового противостояния. Прессслужба федерации вывела Барселону в финал. Как будто каталонцы сыграют вместо Реала против Осасуны в финале Кубка Испании.



Ошибка в анонсе финала Кубка Короля / Скриншот.

Похоже, что такая курьезная ошибка прессслужбы могла как разозлить футболистов мадридского клуба, так и развеселить.

Многие футбольные фанаты и паблики заметили ошибку и разнесли ее соцсетями. После чего представители RFEF быстро исправились, но эпический фейл уже осквернили ошибку федерации.



Исправлен анонс финала Кубка Испании / Фото с твиттера RFEF

Напомним, что именно Реал сыграет против Осасуны в финале Кубка Короля. Решающий матч за трофей состоится 6 мая.

Добавим, что будущий соперник "Королевского клуба" по пути в финал переиграл в полуфинале Атлетик Бильбао.