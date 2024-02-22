Гучний скандал відбувся наприкінці 2022-го року, а свій вирок колишній футболіст отримав лише тепер. Дівчина звернулась до охорони закладу через непристойну поведінку Дані Алвеса, який теж у ту ніч був у цьому нічному клубі. На місце прибула поліція.

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Ексфутболіст не буде миритись із рішенням суду

Потерпіла розповіла, що ексзахисник збірної Бразилії та Барселони засунув руку під її спідню білизну. Хоча сам Алвес, що тоді, що на суді заперечував свою вину.

У січні 2023-го року Дані Алвеса взяли під варту, звідки він хотів втекти у рідну Бразилію. Але план у бразильця не був успішним.

22 лютого 2024-го року колишній оборонець туринського Ювентуса отримав свій вирок. Бразильця засудили до 4,5 років позбавлення волі.

Також Алвес сплатить жертві 150 тисяч євро компенсації та повинен уникати будь-якого спілкування з потерпілою на найближчі 9,5 років. Перші 4,5 роки з яких не будуть проблемою, адже Дані перебуватиме у в'язниці.

Сторона обвинувачуваного не стане миритись із рішенням суду та подасть апеляцію, адже продовжують вважати Алвеса невинним.

Цікаво, що міг Алвес й надовше загриміти до в'язниці. Дані грозило 9 років позбавлення волі, але у фіналі отримав вдвічі менш.

До слова. Дані Алвес – колишня зірка футболу, який пограв за Барселону, Ювентус, ПСЖ, Севілью та інші менш відомі клуби. За свою кар'єру здобув 41 трофеїв. Взимку 2023-го року повішав бутси на цвях.