Барселона відібрала в Баварії рекорд щодо кількості гравців на ЧС-2022

Одразу 17 гравців іспанської Барселони відправилися зі своїми національними збірними на чемпіонат світу з футболу 2022. За цим показником "блаугранас" вийшла на перше місце.

На чемпіонаті світу 2022 виступлять 32 національні збірні, які можуть внести до заявки до 26 гравців. Оголосити списки гравців команди мали до 11 листопада. Але після цього могли вносити зміни у випадку травми гравців. Відтак самі списки постійно оновлюються.

Варте уваги Чемпіонат світу з футболу 2022: календар матчів

Після першого оголошення списків, найбільше представництво на ЧС-2022 мала німецька Баварія – 17 футболістів. Але згодом стало відомо, шо Садьо Мане не зіграє за збірну Сенегалу на турнірі. Тож гравців мюнхенського клубу стало 16. Як і в англійського Манчестер Сіті та іспанської Барселони.

Однак згодом травму отримав іспанський захисник Хосе Гая. Замість нього до "фурії роха" викликали Алехандро Бальде із Барселони. Саме він і став 17-им гравцем команди на турнірі. І це рекорд для чемпіонатів світу. До цього жодна команда не мала такого представництва на Мундіалях.

Які збірні представляють Барселону на ЧС-2022

Найбільше гравців представлятимуть збірну Іспанії. А загалом представники восьми національностей з Барселони виступлять на ЧС-2022.