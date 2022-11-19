На чемпіонаті світу 2022 виступлять 32 національні збірні, які можуть внести до заявки до 26 гравців. Оголосити списки гравців команди мали до 11 листопада. Але після цього могли вносити зміни у випадку травми гравців. Відтак самі списки постійно оновлюються.

Варте уваги Чемпіонат світу з футболу 2022: календар матчів

Після першого оголошення списків, найбільше представництво на ЧС-2022 мала німецька Баварія – 17 футболістів. Але згодом стало відомо, шо Садьо Мане не зіграє за збірну Сенегалу на турнірі. Тож гравців мюнхенського клубу стало 16. Як і в англійського Манчестер Сіті та іспанської Барселони.

Однак згодом травму отримав іспанський захисник Хосе Гая. Замість нього до "фурії роха" викликали Алехандро Бальде із Барселони. Саме він і став 17-им гравцем команди на турнірі. І це рекорд для чемпіонатів світу. До цього жодна команда не мала такого представництва на Мундіалях.

Які збірні представляють Барселону на ЧС-2022

Найбільше гравців представлятимуть збірну Іспанії. А загалом представники восьми національностей з Барселони виступлять на ЧС-2022.