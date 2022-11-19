На чемпионате мира 2022 года выступят 32 национальных сборных, которые могут внести в заявку до 26 игроков. Объявить списки игроков команды должны до 11 ноября. Но после этого они могли вносить изменения в случае травмы игроков. Следовательно, сами списки постоянно обновляются.

Достойно внимания Чемпионат мира по футболу 2022: календарь матчей

После первого объявления списков, самое большое представительство на ЧМ-2022 имела немецкая Бавария – 17 футболистов. Но впоследствии стало известно, что Садьо Мане не сыграет за сборную Сенегала на турнире. Так что игроков мюнхенского клуба стало 16. Как и у английского Манчестер Сити и испанской Барселоны.

Однако позже травму получил испанский защитник Хосе Гая. Вместо него в "фурию роха" вызвали Алехандро Бальде из Барселоны. Именно он и стал 17-м игроком команды на турнире. И это рекорд для чемпионатов мира. До этого ни у одной команды не было такого представительства на Мундиалях.

Какие сборные представляют Барселону на ЧМ-2022

Больше всего игроков будут представлять сборную Испании. В целом представители восьми национальностей из Барселоны выступят на ЧМ-2022.