16 липня "Барселона" приймала "Осасуну" у матчі 37 туру Ла Ліги. Каталонці зрівняли рахунок у ході зустрічі, але пропустили вирішальний гол на останніх хвилинах та зазнали поразки.

Барселона – Осасуна 1:2

Голи: Мессі, 62 – Хосе Мануель, 16. Торрес, 90+4

Вилучення: Енрік, 77

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Несподіваний рахунок

Вже з перших хвилин господарі взяли під свій контроль м'яч, пише 24 канал.

Пуч майже створив небезпечний момент, але його спроба віддати пас на хід партнеру по команді завершилась невдачею.

Ракитич завдав потужного удару по воротах, але його самовіддано заблокував захисник.

На 16-й хвилині "Осасуна" несподівано відкрила рахунок у зустрічі. Еступіньян виконав точну прострільну передачу в штрафний майданчик. Хосе Мануель підхопив м’яч та швидко пробив по воротах. Голкіпер був безсилий врятувати команду після удару – 0:1.

Непоганий відрізок провели гості, продовжуючи чинити тиск на ворота суперника.

Мессі виконав штрафний із перспективної позиції неподалік карного майданчика – перекладина врятувала ворота.

Знову аргентинець виконав штрафний з перспективної позиції, але м'яч пролетів в лічених сантиметрах від стійки.

Мессі після блискучого індивідуального проходу вирішив завдати удар із межі штрафного майданчика, але голкіпер у фантастичному сейві витягнув м'яч.

Господарі більше почали атакувати після пропущеного голу. Серхі Роберто спробував забити з району одинадцятиметрової позначки, він у стрибку спрямував м'яч у кут воріт – Серхіо Еррера продемонстрував блискучу реакцію та завдяки впевненому сейву не дозволив м'ячу потрапити в сітку.

Команді Сетьяна так і не вдалось зрівняти рахунок до перерви.

Гості допомогли "Реалу"

Вже у дебюті другого тайму "Барселона" завдяки удару Бретвейта вразила ворота суперника, але арбітр зафіксував офсайд.

Фаті приборкав гарний пас низом і пробив з-за меж штрафного майданчика, але удар виявився невдалим і м'яч полетів на трибуни.

Серхіо Еррера видав чудовий сейв і не дав супернику забити. Ліонель Мессі (Барселона) знайшов вільний простір у штрафному майданчику і швидко пробив низом у правий кут воріт.

Хосе Мануель виборов трохи вільного простору на межі штрафного майданчика та сильно пробив по центру воріт, але Марк-Андре тер Штеген виконав легкий сейв.

На 62-й хвилині "Барселоні" вдалось зрівняти рахунок. Мессі виконав штрафний з межі карного майданчика. У аргентинця вийшов бездоганний за технікою удар. М'яч рикошетом від штанги вразив дев'ятку воріт Еррери – 1:1.

Луїс Суарес відправив м'яч у сітку, але зробив це із положення поза грою.

На 75-й хвилині "Осасуна" залишилась у меншості. Вилучення отримав Енрік.

Альба виконав невдалий простріл у штрафний майданчик – захист суперника вибив м'яч на безпечну відстань.

Блискучий приклад індивідуальної майстерності показав гравець "Осасуни", попри усі спроби його зупинити, він увірвався до штрафного майданчика та пробив, але м'яч пролетів неподалік від стійки воріт.

На 90+4 хвилині Торрес стрімко увірвався в штрафний майданчик, відгукнувся на поперечну передачу та відправив м'яч під стійку, Тер Штеген не очікував такого поворот подій – 1:2.

Суарес втратив останню нагоду врятувати бодай нічию для каталонців. Уругваєць в один дотик пробив з меж штрафного майданчика, перевіривши на міцність стійку воріт.

Підсумковий рахунок зустрічі – 1:2.

Огляд матчу Барселона – Осасуна

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