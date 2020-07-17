16 липня лідер "Реал" приймав у рідних стінах "Вільярреал" у матчі 37 туру Ла Ліги. Команда Зідана легко переграла суперника та стала достроковим чемпіоном Іспанії.

Реал – Вільярреал 3:1

Голи: Бензема, 29, 74 (п), Асенсіо, 90+5 – Іборра, 84

Оце так: "Реал" став чемпіоном Іспанії

Перевага "вершкових"

Мадридці активніше розпочали матч, пише 24 канал.

Тонкою розрізною передачею в штрафний майданчик Модрич спробував знайти Карвахаля, але захист суперника зіграв надійно.

Знову хорват Модрич створив гостроту. Лука підхопив пас і випробував удачу, пробивши з середньої відстані у дев'ятку воріт – Серхіо Асенхо був на висоті та легко виконав сейв.

На 29-й хвилині "Реалу" вдалось реалізувати свою перевагу. Модрич позбувся м'яча, розраховуючи, що його підхопить Бензема, француз пробив із близької відстані та не залишив шансів голкіперу – 1:0.

Гомес виконав небезпечний пас у штрафний майданчик і спробував вивести партнера по команді на зручну для удару позицію, але його передачу перехопив один із захисників господарів.

Одразу атака від "вершкових". Родріго виконав пас у карний майданчик, але його перервав суперник та вибив м'яч на кутовий.

Жодна з команд не змогла більше змінити рахунок у першій 45-хвилинці. "Реал" зробив ще один крок до чемпіонства.

Чемпіонський тайм

Родріго отримав м'яч, спробував переграти голкіпера ударом у центр воріт, але Серхіо Асенхо запобіг голу завдяки непоганому сейву.

М'яч після штрафного з близької відстані, який виконала команда "Вільярреал", перехопив один із захисників.

Шакла успішно перервав атаку суперника підкатом, але при цьому, на думку арбітра, порушує правила. Рамос пробиватиме пенальті. Він дотепно розіграв м'яч на Бензема, удар якого був влучним. Але суддя скасував гол та вказав повторно виконати 11-метровий удар.

Тепер до м'яча підійшов Бензема та потужним ударом збільшив рахунок – 2:0.

Кроос зіграв на добиванні, але після його непоганого удару м'яч лише перевірив на міцність поперечину.

На 84-й хвилині Іборра скоротив рахунок. Гаспар непоганою поперечною передачею знайшов партнера по команді в штрафному майданчику та Іборра забив з близької відстані ударом головою в кут воріт. – 2:1.

Бруно спрямував м'яч поруч із лівою стійкою, зігравши на добиванні з близької відстані.

Асенсіо завдав результативного удару, вписавши своє ім'я у протокол матчу – 3:1.

"Реал" – достроковий чемпіон Ла Ліги.

Підсумковий рахунок зустрічі – 3:1.

Огляд матчу Реал – Вільярреал

Турнірна таблиця Ла Ліги