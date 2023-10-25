Красень в дев'ятку від стійки: Барселона продовжує куражитись у матчі з Шахтарем – відео голу

Донецька команда поки нічого не може зробити із іспанським грандом. Ферран Торрес та Фермін Лопес на двох організували два голи.

Донецький Шахтар грає свій третій матч у Лізі чемпіонів 2023-2024. Представник України поїхав на виїзд до фаворита квартету Барселони, пише 24 канал.

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Матч очікувано пішов за сценарієм каталонців, котрі нав’язали Шахтарю свою гру. Рахунок відкрив Ферран Торрес, який добив м’яч у ворота після влучання Ферміна Лопеса у стійку.

А за вісім хвилин вже сам 20-річний талант подвоїв рахунок. Фермін отримав м’яч від того ж таки Торреса і влучно вистрілив з-за меж карного майданчика. Снаряд від стійки залетів у ворота Різника.

Відео голу Ферміна Лопеса: