Донецкий Шахтер играет свой третий матч в Лиге чемпионов 2023-2024. Представитель Украины уехал на выезд к фавориту квартета Барселоны, пишет 24 канал.

Следите с нами Барселона – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Матч ожидаемо пошел по сценарию каталонцев, навязавших Шахтеру свою игру. Счет открыл Ферран Торрес, добивший мяч в ворота после попадания Фермина Лопеса в штангу.

А через восемь минут уже сам 20-летний талант удвоил счет. Фермин получил мяч от того же Торреса и метко выстрелил из-за пределов штрафной. Снаряд от стойки залетел в ворота Ризныка.

Видео гола Фермина Лопеса: