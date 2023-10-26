Хаві випустив проти Шахтаря резервістів: Маркевич розкритикував "гірників" за матч з Барселоною

Головний тренер Карпат Мирон Маркевич проаналізував поєдинок донецького Шахтаря проти Барселони. Досвідчений фахівець розчарований грою чемпіона України.

Донецький Шахтар на чолі з новим головним тренером Маріно Пушичем зазнав поразки в матчі Ліги Чемпіонів проти Барселони (1:2). "Гірники" не зуміли скористатися складною кадровою ситуацією "блаугранас", через яку поєдинок пропускали лідери каталонців.

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Тренування з підвищеною відповідальністю

Головний тренер Карпат Мирон Маркевич прокоментував поразку "гірників". На його думку, Шахтар зобов’язаний був перемагати резервістів Барселони.

"На гру проти Шахтаря Хаві випустив половину складу резервістів. Грав, м’яко кажучи, не основний склад. Без Левандовського і ще як мінімум трьох-чотирьох гравців основи.

Я дивлюся багато матчів Барселони в чемпіонаті Іспанії, це ж геть інший рівень у порівнянні з тим, що ми бачили в грі проти гірників. Для Барселони гра проти Шахтаря була мов тренування з підвищеною відповідальністю", – резюмував Маркевич.

Зазначимо, що у матчі проти Шахтаря Хаві не міг розраховувати одразу на сім виконавців. Через травми Сержі Роберто, Жюль Кунде, Френкі де Йонг, Педрі, Рафінья та Роберт Левандовський спостерігали за грою з глядацьких трибун. Також пропускав матч дискваліфікований Гаві.

. Заради справедливості зазначимо, що з резервістів "блаугранас" в матчі проти Шахтаря грав 20-річний Фермін Лопес з Барселони Атлетік, який відзначився забитим голом. А на заміну виходили 17-річний Марк Гую та 20-річний хавбек Марк Касадо. 16-річного вундеркінда Ламіна Ямала вже цілком можна вважати гравцем основи.