Крісло головного тренера "Реала" захиталось під Зінедіном Зіданом. Поразка від "Шахтаря" у Лізі чемпіонів змусила босів "Реала" засумніватись у компетентності французького наставника.

Президент "мадридців" Флорентіно Перес залишився незадоволений грою команди у стартовому матчі групового раунду Ліги чемпіонів проти донецького "Шахтаря". Перес зайшов у роздягальню команди, щоб провести серйозну розмову з підопічними Зідана, повідомляє Marca.

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Під загрозою звільнення

Бесіда президента з футболістами та тренером була короткою. Ймовірно, що наступні два матчі стануть для Зінедіна Зідана вирішальними на посаді головного тренера "Реала".

"Королівський клуб" зазнав вже другої поразки поспіль. Спершу "вершкові" програли "Кадісу" у Ла Лізі (0:1), а згодом поступились донецькому "Шахтарю" 2:3. Додамо, що першу 45-хвилинку футболісти "Реала" повністю провалили. Після першого тайму рахунок матчу був 0:3 на користь "гірників".

Наступні два матчі будуть не з найлегших. Вже 24 жовтня "Реал" проведе "Ель-класико" проти "Барселони", а вже через три дні зіграють у наступному турі Ліги чемпіонів проти "Боруссії" Менхенгладбах. Якщо команда не проявить характер та не здобуде перемоги, то француз опиниться під серйозною загрозою звільнення.