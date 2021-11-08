Барселона під шалені овації фанатів підписала з Хаві контракт на "Камп Ноу": відео

Легендарний футболіст Барселони Хаві Ернандес повернувся у каталонський клуб у статусі тренера. Барселона 8 листопада презентувала нового тренера на своєму стадіоні "Камп Ноу".

Фанати тепло зустріли Хаві

Подивитися на представлення Хаві прийшли сотні фанатів Барселони. Новий тренер каталонців з'явився на полі "Камп Ноу" у супроводі президента каталонців Жуана Лапорти.

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Саме на "Камп Ноу" Хаві та Лапорта поставили свої підписи під контрактом. Хаві уклав угоду з Барселоною до 30 червня 2024 року.

Після цього фанати "блауграни" не тямили себе від щастя та скандувала ім'я Хаві. Тренер вирішив відповісти вболівальникам і також кричав "Але Але Але!"

Хаві очолив Барселону