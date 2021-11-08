Барселона під шалені овації фанатів підписала з Хаві контракт на "Камп Ноу": відео

8 листопада 2021 , 16:43
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Джерело:

твітер Барселони

Легендарний футболіст Барселони Хаві Ернандес повернувся у каталонський клуб у статусі тренера. Барселона 8 листопада презентувала нового тренера на своєму стадіоні "Камп Ноу".

Фанати тепло зустріли Хаві

Подивитися на представлення Хаві прийшли сотні фанатів Барселони. Новий тренер каталонців з'явився на полі "Камп Ноу" у супроводі президента каталонців Жуана Лапорти.

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Саме на "Камп Ноу" Хаві та Лапорта поставили свої підписи під контрактом. Хаві уклав угоду з Барселоною до 30 червня 2024 року.

Після цього фанати "блауграни" не тямили себе від щастя та скандувала ім'я Хаві. Тренер вирішив відповісти вболівальникам і також кричав "Але Але Але!"

Хаві очолив Барселону

  • Легендарний у минулому футболіст змінив на тренерському містку Барселони нідерландця Роналда Кумана.
  • Каталонський клуб звільнив фахівця у жовтні після серії невдач.
  • Хаві довелося покинути катарський клуб Аль-Садд, щоб очолити Барселону.
  • Фахівець прийняв Барселону у скрутному становищі: команда після 12 турів у чемпіонаті Іспанії набрала тільки 17 очок та посідає 9-е місце.
  • У Лізі чемпіонів "синьо-гранатові" набрали 6 очок та утримують потрібне для виходу у плей-офф друге місце.
Автор: Михайло Гема