Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін розповів про беззбитковість клубу, скільки команда отримує від спонсорів та телевізійних трансляцій. Головний пріоритет "Шахтаря" – заробіток на українському футбольному ринку.

Палкін розповів про бюджет клубу, його витрати і поповнення, у ексклюзивному інтерв'ю для "Інтерфакс-Україна".

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Фінансові витрати

За словами генерального директора, якщо зупинитись на результатах клубу у Лізі Європи цього року, то "гірники" отримають близько 50 мільйонів євро.

Він зазначив, що головна бізнес-модель клубу – бути прибутковим. Чим далі "Шахтар" просувається у єврокубках, тим більше зростає ціна на клуб, заявив Палкін.

Палкін припустив, якщо "Шахтар" би виступав на рідній арені у Донецьку, тоді клуб мав би змогу називатись прибутковим, а зараз донеччани можуть похизуватись лише тим, що не витрачають більше, ніж заробляють.

Прибутковість клубу прямо впливає на його досягнення та навпаки. Палкін привів у приклад такої моделі "Аякс", який минулого сезону дійшов до 1/2 фіналу. Він сподівається, що донеччанам вдасться ще краще себе зарекомендувати на європейській арені. Хороші виступи футболістів дадуть їм дорогу у провідні клуби світу.

Про єдиний пул

Зараз "Шахтар" отримує близько 500 тисяч доларів за сезон від ТВ. Палкін розповів, що клуби декілька разів збирались на нараді, щоб нарешті створити в українському футболі єдиний пул, який би приносив солідні кошти.

Завдяки йому клуби, які зароблять не надто багато коштів, змогли б отримувати додаткові доходи. Чим більше будуть заробляти клуби, тим сильнішою буде український чемпіонат.

На наступному засіданні УПЛ президенти і власники клубів повинні прийняти рішення: чи ми залишаємось, як у 90-х та заморожуємо цю ситуацію, чи розвиваємось у напрямку європейських клубів,

– заявив Палкін.

Про клуб як бренд

Для того, щоб бути брендом у сучасному футболі потрібно показувати гарні результати у єврокубках. Кожного року потрапляти у 1/4 фіналу і далі. За словами Палкіна, клуб бере приклад з провідних футбольних команд у цьому плані.

Хоча "гірники" хочуть заробляти саме на українському ринку завдяки своїй великій впізнаваності. Вони не хочуть заробляти лише у європейському векторі завдяки результатам у єврокубках, трансферам футболістів, зараз головний пріоритет клубу – заробляти у межах України.