А трансферів більше не буде: Барселона у глухому куті через фінансові правила Ла Ліги

Барселона опинилась у критичній ситуації щодо можливих підсилень свого складу. Каталонський колектив вимушений ліпити перемоги за допомогою гравців, які уже є в команді.

Все через вставлені жорсткі фінансові правила зі сторони Ла Ліги. Барселона зможе себе потішити тільки незначними трансферами.

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Безвихідь Барселони

"Синьо-гранатові" мають змогу витратити цієї зими тільки 3 мільйона євро на гравців, і це з урахуванням заробітної плати. Каталонський клуб може підписувати нових гравців, та є певні нюанси. Барселона може отримати гравця, у якого закінчився контракт з колишнім клубом (вільного агента), або ж взяти гравця в короткострокову оренду, тобто, тільки до кінця сезону.

За таких обставин Барселона навряд може розраховувати на гучний трансфер. Каталонський клуб має задовільнятись своїм поточним складом. Хоча раніше повідомлялось, що на правах короткострокової оренди у клуб може повернутись П'єр-Емерік Обамеянг, а також Барселона вела перемовини з Челсі щодо Хакіма Зієша.

"Синьо-гранатові" у цьому сезоні