Обамеянг уже контактував із головним тренером Барселони Хаві Ернандесом. Габонський футболіст зізнався, що сумує за іспанським колективом і знову хотів би захищати їхні кольори. Коуч "каталонців" погоджує повернення Обамеянга, але в особистій розмові попрохав гравця ще трішки зачекати.

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Дилема габонця

Обамеянг бажає покинути Челсі, оскільки ті підписали Жоау Фелікса. Габонський нападник відчуває себе зайвим у команді та нещасливим. Для переходу в Барселону гравцю також мають звільнити місце. Стан "синьо-гранатових" може покинути Мемфіс Депай. До того ж, Обамеянг змушений буде піти на зменшення заробітньої плати в Іспанії та зуміти домовитись про оренду до кінця сезону з Челсі.

Також в послугах Обамеянга зацікавлений мадридський Атлетико, який шукає заміну тому ж Феліксу, але габонець надає перевагу Барселоні.

Результати Обамеянга