Реал – Барселона 1:3

Голи: Бензема, 90+3 – Гаві, 33, Левандовський, 45, Педрі, 69.

В Саудівській Аравії розіграли Суперкубок Іспанії 2022. Турнір вже традиційно проходить в цій країні взимку за участю чотирьох команд, пише 24 канал.

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Головні фаворити змагання Реал та Барселона з проблемами, але таки пройшли Валенсію і Бетіс в серіях пенальті. До очної зустрічі каталонці підійшли без втрат, тоді як мадридці не могли розраховувати на Алабу, Чуамені та Васкеса.

Гаві став героєм матчу

Барселона взяла гру під свій контроль та майже не давала супернику можливості створювати моменти біля своїх воріт. Самі ж "блаугранас" відкрили рахунок в середині першого тайму після помилки Камавінги.

Форвард подарував м'яч супернику, який опинився у Левандовскі. Той побачив вільного Гаві та вивів партнера сам-на-сам із Куртуа. Іспанець без проблем пробив Тібо.

Подвоїти рахунок каталонці змогли прямо перед перервою. Спрацювала та ж зв'язка, але вже навпаки. Де Йонг зміг запустити по флангу Гаві, а той знайшов у чужому майданчику вільного поляка. Роберт без проблем розстріляв Куртуа з близької відстані.

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Реал спробував запропонувати контргру у другому таймі та навіть пробив у ствір воріт, однак третій гол по суті закрив гру. Цього разу Гаві асистував на Педрі. Оборона мадридців знову зупинилась і просто дивилась, як іспанець розстрілював Куртуа.

14-ий Суперкубок Барселони

І все ж "бланкос" вдалось розмочити рахунок. Вже на третій компенсованій хвилині Бензема відважився на дальній постріл і точно поцілив у ворота тер Штегена.

Таким чином Хаві бере свій перший трофей біля Барселона. Самі ж каталонці не вигравали Суперкубок країни з 2018 року, але все одно є рекордсменом турніру. Для "блаугранас" це 14-ий титул, тоді як у Реала їїх залишається 12.