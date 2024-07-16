Після звільнення Хаві Ернандеса у Барселону на місце головного тренера прийшов Ганс-Дітер Флік. Німецький спеціаліст підписує гравців, які йому потрібні для підсилення складу.

Барселона перед новим сезоном активно працює на трансферному ринку. Спочатку каталонці хотіли підписати гравця Евертона Амаду Онана, але у Барселони немає бюджету на підписання бельгійця. Він переходить до Астон Вілли за 60 мільйонів євро.

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Барселона знайшла заміну

В шорт-лист "блаугранас" потрапив гравець пітерського Зеніту Вендел. Повідомляють, що Барселона вже виходила на зв'язок з росіянами на рахунок потенційного трансферу. Сума угоди може скласти 20 мільйонів євро.

Цього літа французький клуб Парі Сен-Жермен придбав гравця з російського чемпіонату. Голкіпер Матвій Сафонов перейшов до парижан. Краснодар отримав 20 мільйонів євро за гравця. Контракт уклали до 2029 року.

Газпром головний спонсор пітерського Зеніту. Ця компанія кожен рік платить мільярди долларів у російський бюджет. Велика частина цих коштів йде на війну в Україні.