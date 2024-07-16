Барселона перед новым сезоном активно работает на трансферном рынке. Сначала каталонцы хотели подписать игрока Эвертона Амаду Онана, но у Барселоны нет бюджета на подписание бельгийца. Он переходит в Астон Виллу за 60 миллионов евро.

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Барселона нашла замену

В шорт-лист "блаугранас" попал игрок питерского Зенита Вендел. Сообщают, что Барселона уже выходила на связь с россиянами на счет потенциального трансфера. Сумма сделки может составить 20 миллионов евро.

К слову. Этим летом французский клуб Пари Сен-Жермен приобрел игрока из российского чемпионата. Голкипер Матвей Сафонов перешел к парижанам. Краснодар получил 20 миллионов евро за игрока. Контракт заключили до 2029 года.

Газпром главный спонсор питерского Зенита. Эта компания каждый год платит миллиарды долларов в российский бюджет. Большая часть этих средств идет на войну в Украине.