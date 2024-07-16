Барселона перед новим сезоном активно працює на трансферному ринку. Спочатку каталонці хотіли підписати гравця Евертона Амаду Онана, але у Барселони немає бюджету на підписання бельгійця. Він переходить до Астон Вілли за 60 мільйонів євро.
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Барселона знайшла заміну
В шорт-лист "блаугранас" потрапив гравець пітерського Зеніту Вендел. Повідомляють, що Барселона вже виходила на зв'язок з росіянами на рахунок потенційного трансферу. Сума угоди може скласти 20 мільйонів євро.
Газпром головний спонсор пітерського Зеніту. Ця компанія кожен рік платить мільярди долларів у російський бюджет. Велика частина цих коштів йде на війну в Україні.