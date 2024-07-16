На початку червня 2024 року Реал оголосив про підписання Кіліана Мбаппе. Гравець перейшов до "вершкових" на правах вільного агента після того, як у нього закінчився контракт з ПСЖ.

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Презентація Кіліана Мбаппе

Спочатку Мбаппе провів традиційний медогляд. На фотографії він показує традиційний жест "пальців вверх".



Мбаппе проходить медогляд / Фото ФК Реал

У понеділок, 16 липня, Реал провів офіційну презентацію нового нападника на "Сантьяго Бернабеу", де він і підписав контракт з "королівським" клубом. На стадіоні французький футболіст побував у місці збереження усіх трофеїв Реала.

Керівництво "вершкових" подарувало Кіліану годинник і зменшену копію стадіону "Бернабеу".

Зокрема Мбаппе обрав собі ігровий номер і сфотографувався у формі мадридського Реала. З поваги до Луки Модріча, він залишив йому номер 10, а собі взяв номер 9, під яким грав його кумир Кріштіану Роналду. Зокрема Мбаппе повторив легендарну фразу Роналду, яку він викрикнув на своїй презентації у 2009 році.

Мбаппе повторив легендарну фразу Роналду: дивіться відео

На "Бернабеу" Кіліана Мбаппе зустрів заповнений стадіон

Вихід француза на стадіон: відео

Також новий футболіст Реала вже зустрівся з головним тренером Карло Анчелотті та українським голкіпером Андрієм Луніним.

Презентація Кіліана Мбаппе в Реалі: фото з офіційного сайту та соцмереж клубу

Відзначимо, що контракт Кіліана Мбаппе з мадридським Реалом розрахований до 2029 року.