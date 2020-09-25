Українець Олександр Зінченко може продовжити кар'єру в іспанській "Барселоні". Мова йде про оренду гравця збірної України.

Однак поки про це пише італійський журналіст Джанлуїджі Лонгарі. За його даними, "Барселона" вже розпочала перемовини щодо оренди гравця.

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При цьому щодо трансферу Зінченка мова не йде – лише оренда на один сезон.