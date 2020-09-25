"Барселона" хоче орендувати Зінченка в "Манчестер Сіті", – ЗМІ
Українець Олександр Зінченко може продовжити кар'єру в іспанській "Барселоні". Мова йде про оренду гравця збірної України.
Однак поки про це пише італійський журналіст Джанлуїджі Лонгарі. За його даними, "Барселона" вже розпочала перемовини щодо оренди гравця.
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При цьому щодо трансферу Зінченка мова не йде – лише оренда на один сезон.
- Варто відзначити, що "Барселона" в це трансферне вікно здійснила справжню кадрову чистку, продавши або відпустивши ряд футболістів, які ще в минулому сезоні були основними у команді. Це Іван Ракітіч, Луїс Суарес, Артуро Відаль, Нельсон Самеду. Також продали чи віддали в оренду гравців, які були в резерві.
- На позиції лівого захисника, на якій виступає Зінченко в "Манчестер Сіті", у "Барселони" є аж двоє кандидатур. Це Жорді Альба та Хуніор Фірпо.
- Контракт Зінченка з "Манчестер Сіті" розрахований до літа 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця в 24 мільйони євро.
- Перед тим була інформація, що в послугах українця зацікавлений "Наполі".
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