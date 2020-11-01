Каталонська "Барселона" не змогла виграти четвертий поспіль матч у чемпіонаті Іспанії. У суботу, 31-го жовтня, каталонці розписали нічию з "Алавесом" у рамках 8 туру Ла Ліги.

Алавес – Барселона 1:1

Голи: Ріоха, 31 – Грізманн, 63

Вилучення: Хота. 62 (Алавес)

Дивіться також: "Ліверпуль" на останніх хвилинах вирвав складну перемогу у "Вест Хема" Ярмоленка: відео

Хід гри

Перший момент у матчі виник біля воріт господарів, пише 24 канал. Фаті вийшов віч-на-віч з голкіпером, але не влучив у дальній кут.

Ледь не вивів "Барселону" вперед Мессі, який класно пробив зі штрафного. Удар на себе взяв оборонець "Алавеса". Мабуть, після того, як Марк-Андре тер Штеген одужає, Нето більше не стоятиме у воротах "Барселони".

На 31 хвилині голкіпер не порозумівся з оборонцем Жераром Піке й цим скористався Ріоха. Гравець "Алавеса" відібрав м'яч у каталонців та закотив того у порожні ворота.

По перерві Хота підвів "Алавес", награвши на вилучення. "Барселона" скористалася більшістю відразу: Грізманн реалізував вихід віч-на-віч з Пачеко.

Однак розвинути успіх "Барселона" не змогла – 1:1. Після 6 матчів "Барселона" набрала всього 8 очок та посідає 12-е місце.

Алавес – Барселона відеоогляд