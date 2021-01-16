Фінальний матч Суперкубку Іспанії між Барселоною та Атлетіком Більбао розпочнеться о 22:00. Про це повідомляє 24 канал.

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Де дивитися матч Барселона – Атлетік

В Україні легально трансляція матчу Барселона – Атлетік буде доступна винятково на платформі Megogo.