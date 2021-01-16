Фінальний матч Суперкубку Іспанії між Барселоною та Атлетіком Більбао розпочнеться о 22:00. Про це повідомляє 24 канал. До слова Чи виграє Куман з Барселоною перший титул: прогноз на фінал Суперкубка Іспанії проти Атлетіка Де дивитися матч Барселона – Атлетік В Україні легально трансляція матчу Барселона – Атлетік буде доступна винятково на платформі Megogo. До уваги. Перегляд гри доступний для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo. Вартість підписки "Оптимальна" складає 99 гривень на місяць. Користувачі цієї підписки отримують доступ до футбольних трансляції чемпіонатів Іспанії, Німеччини, Франції та Англії. Ціна підписки "Максимальна" складає 197 гривень за місяць. Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн". Перед грою На шляху до фіналу обидвом командам довелося подолати півфінали. Барселона в 1/2 фіналу в серії пенальті здолала опір Реал Сосьєдада. Натомість Атлетік Більбао сенсаційно переміг мадридський Реал.