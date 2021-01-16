Финальный матч Суперкубка Испании между Барселоной и Атлетиком Бильбао начнется в 22:00. Об этом сообщает 24 канал. К слову Выиграет ли Куман с Барселоной первый титул: прогноз на финал Суперкубка Испании против Атлетика Где смотреть матч Барселона – Атлетик В Украине легально трансляция матча Барселона – Атлетик будет доступна исключительно на платформе Megogo. К сведению. Просмотр игры доступен для всех пользователей с "Оптимальной" и "Максимальной" подпиской от Megogo. Стоимость подписки "Оптимальная" составляет 99 гривен в месяц. Пользователи этой подписки получают доступ к трансляции футбольных чемпионатов Испании, Германии, Франции и Англии. Цена подписки "Максимальная" составляет 197 гривен за месяц. Для новых пользователей доступна акция "Первый месяц за 1 грн". Перед игрой На пути к финалу обеим командам пришлось преодолеть полуфиналы. Барселона в 1/2 финала в серии пенальти одолела сопротивление Реал Сосьедада. Зато Атлетик Бильбао сенсационно победил мадридский Реал.