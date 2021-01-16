Финальный матч Суперкубка Испании между Барселоной и Атлетиком Бильбао начнется в 22:00. Об этом сообщает 24 канал.

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Где смотреть матч Барселона – Атлетик

В Украине легально трансляция матча Барселона – Атлетик будет доступна исключительно на платформе Megogo.

К сведению. Просмотр игры доступен для всех пользователей с "Оптимальной" и "Максимальной" подпиской от Megogo.

Стоимость подписки "Оптимальная" составляет 99 гривен в месяц. Пользователи этой подписки получают доступ к трансляции футбольных чемпионатов Испании, Германии, Франции и Англии. Цена подписки "Максимальная" составляет 197 гривен за месяц. Для новых пользователей доступна акция "Первый месяц за 1 грн".

Перед игрой