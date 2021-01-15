Мадридський Реал 14 січня не зміг вийти до фіналу Суперкубка Іспанії. У півфіналі "Королівський клуб" програв Атлетіку Більбао.

Реал – Атлетік 1:2

Голи: Бензема, 73 – Гарсія, 18, 38 (п)

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Перший момент у грі на 10-й хвилині мали футболісти Реала, пише 24 канал. Азар пробив з-за меж штрафного, однак воротар, хоч і з проблемами, але відвів загрозу.

На 17-й хвилині баски несподівано вийшли вперед. Дані Гарсія застав зненацька оборону Реала, віддавши чудову передачу на Рауля Гарсію. Той майстерно пробив повз Куртуа.

Реал мав вбивчу нагоду відігратися на 31-й хвилині. Асенсіо у штрафному отримав м'яч і намагався його чи того проштовхнути на Бензема, чи то переправити у ворота. У підсумку м'яч пролетів повз ворота.

На 37-й хвилині Реал дозволив Атлетіку подвоїти перевагу. Васкес здійснив безглуздий фол у штрафному – пенальті. Удар з позначки виконав Гарсія та оформив дубль.

У складі Реала чи не найбільше хотів відігратися Асенсіо. По перерві він класно пробив з-за меж штрафного, але м'яч приземлився на сітку. Згодом він замикав простріл і влучив у стійку.

На 73-й хвилині Реал таки відзначився: Бензема з меж штрафного заштовхав м'яч у ворота Більбао.

"Леви" могли збільшити свою перевагу. Вільялібре втік на рандеву з Куртуа, але не переграв голкіпера. У підсумку матч завершився поразкою Реала 2:1. Атлетік у фіналі 17 січня зіграє проти Барселони.

Реал – Атлетік відеоогляд