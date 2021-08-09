Беленюк у своєму зверненні заявив про "наявні проблеми організації та участі наших спортсменів на Іграх". При цьому таке твердження він висловив і як спортсмен-учасник, і як член оргкомітету з підготовки спортсменів до Олімпійських і Паралімпійських ігор.

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"Нам необхідно обов'язково проаналізувати результати Олімпіади-2020, для того, щоб наші спортсмени-олімпійці виступили краще у Пекіні та Парижі", – заявив Беленюк.

Проблеми з тренерами

Одна з проблем, з якою зіштовхнулися спортсмени під час виступів – відсутність тренерів. Особливо відчутно це було у стрибунки з жердиною Марини Килипко, яка посіла п'яте місце. Після виступів вона розплакалася в прямому ефірі.

Як це було Українка Килипко зі сльозами на очах поскаржилася на відсутність свого тренера на Олімпіаді

Килипко заявила, що декілька разів просила, щоб на Олімпіаду взяли її особистого тренера, який би допоміг їй виступити краще. Але її прохання проігнорували.

Я говорив з Мариною і суть проблеми дуже проста. Марина декілька разів зверталася до головного тренера зі стрибків щодо питання включення до делегації її тренера, але не була почута. В підсумку на Олімпіаду поїхала без тренера. Мені відомо про встановлення обмеження кількості тренерів на команду, і я сам мав певні складнощі на Олімпіаді через це. Але водночас, достатньо велика кількість функціонерів поїхала на Олімпіаду. Думаю, що якби було бажання, можна було б декілька працівників Міністерства молоді та спорту залишити працювати, а надати можливість тренерам готувати спортсменів під час змагань у Токіо,

– переконаний Беленюк.

Варто відзначити, що офіційна делегація України на Олімпіаді-2020 складала 323 особи. Спортсменів було лише 157.

Відсторонення українських спортсменів

Ще один доволі неприємний епізод на Олімпіаді – відсторонення українців через порушення антидопінгових правил. Відсторонили від участі трьох легкоатлетів – Михайла Гаврилюка (метання молота), Назара Коваленка (спортивна ходьба) та Наталію Пироженко-Чорномаз (естафета 4х400 метрів). Причина відсторонення – вони не встигли виконати вимоги незалежної організації по боротьбі з допінгом у легкій атлетиці. До Олімпіади вони мали здати по три допінг-проби. Але здали лише дві.

"Українські спортсмени не встигли провести достатню кількість допінг-проб і, як наслідок, були відсторонені від участі в Олімпійських іграх. Хто в цьому винен і чому так сталося, нам теж доведеться з'ясовувати. Треба врахувати зазначені ризики під час підготовки до Олімпіади у Пекіні та Парижі", – заявив Беленюк.

Однак варто відзначити, що одна спортсменка була відсторонена через допінг вже на самій Олімпіаді. Мова йде про триатлоністку Юлію Єлістратову. Її допінг-проба дала позитивний результат.

Беленюк заявив, що "проблемні питання наших спортсменів-олімпійців бере під свій особистий контроль". А також звернувся до самих спортсменів, щоб вони написали йому про можливі порушення під час підготовки чи безпосередньої участі в Олімпіаді.



Українські призери Олімпіади-2020 / Ілюстрація 24 каналу