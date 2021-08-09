Беленюк в своем обращении заявил об "имеющихся проблемах организации и участия наших спортсменов на Играх". При этом такое утверждение он высказал и как спортсмен-участник, и как член оргкомитета по подготовке спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм.

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"Нам необходимо обязательно проанализировать результаты Олимпиады-2020, для того, чтобы наши спортсмены-олимпийцы выступили лучше в Пекине и Париже", – заявил Беленюк.

Проблемы с тренерами

Одна из проблем, с которой столкнулись спортсмены во время выступлений – отсутствие тренеров. Особенно ощутимо это было у прыгуньи с шестом Марины Килипко, занявшей пятое место. После выступлений она расплакалась в прямом эфире.

Как это было Украинка Килипко со слезами на глазах пожаловалась на отсутствие своего тренера на Олимпиаде

Килипко заявила, что несколько раз просила, чтобы на Олимпиаду взяли ее личного тренера, который бы помог ей выступить лучше. Но ее просьбу проигнорировали.

Я говорил с Мариной и суть проблемы очень проста. Марина несколько раз обращалась к главному тренеру по прыжкам по вопросу включения в делегацию ее тренера, но не была услышана. В итоге на Олимпиаду поехала без тренера. Мне известно об установлении ограничения количества тренеров на команду, и я сам имел определенные сложности на Олимпиаде из-за этого. Но в то же время, достаточно большое количество функционеров поехало на Олимпиаду. Думаю, что если бы было желание, можно было бы несколько работников Министерства молодежи и спорта оставить работать, а предоставить возможность тренерам готовить спортсменов во время соревнований в Токио,

– убежденный Беленюк.

Стоит отметить, что официальная делегация Украины на Олимпиаде-2020 составляла 323 человека. Спортсменов было только 157.

Отстранение украинских спортсменов

Еще один довольно неприятный эпизод на Олимпиаде – отстранение украинцев из-за нарушения антидопинговых правил. Отстранили от участия трех легкоатлетов – Михаила Гаврилюка (метание молота), Назара Коваленко (спортивная ходьба) и Наталью Пироженко-Черномаз (эстафета 4х400 метров). Причина отстранения – они не успели выполнить требования независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике. К Олимпиаде они должны были сдать по три допинг-пробы. Но сдали только две.

"Украинские спортсмены не успели провести достаточное количество допинг-проб и, как следствие, были отстранены от участия в Олимпийских играх. Кто в этом виноват и почему так произошло, нам тоже придется выяснять. Надо учесть указанные риски при подготовке к Олимпиаде в Пекине и Париже", – заявил Беленюк.

Однако стоит отметить, что одна спортсменка была отстранена из-за допинга уже на самой Олимпиаде. Речь идет о триатлонистке Юлии Елистратовой. Ее допинг-проба дала положительный результат.

Беленюк заявил, что "проблемные вопросы наших спортсменов-олимпийцев берет под свой личный контроль". А также обратился к самим спортсменам, чтобы они написали ему о возможных нарушениях во время подготовки или непосредственного участия в Олимпиаде.



Украинские призеры Олимпиады-2020 / Иллюстрация 24 канала