Бабич очолив Кривбас: його доля у клубі буде залежати від результату команди

Один із лідерів Першої ліги України зробив кадрові зміни на тренерському містку команди. Олександр Бабич став новим головним наставником Кривбаса.

Прийшов, щоб виконати завдання команди на сезон

Олександр Бабич прийшов на місце Геннадія Приходька, який був звільнений після розгромної поразки від харківського Металіста (0:5). Став відомий термін контракту 42-річного спеціаліста з новим клубом.

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Кривбас уклав угоду з Бабичем до кінця сезону. Його майбутнє у команді буде залежати від результатів та виконаних завдань, які перед клубом поставило керівництво Кривбаса.

Раніше повідомлялось, що нібито у шорт-лист клубу було відразу декілька кандидатів – Роман Григорчук, Володимир Шаран, Роман Санжар. Сам Бабич заперечив свій перехід на тренерський місток Кривбаса, але керівництво звернулось з офіційною пропозицією, яка задовольнила фахівця.

У кар'єрі Бабича вже є тренерський досвід. Наставник у минулому тренував одеський Чорноморець та Маріуполь.

Вже у наступному матчі Бабич може спробувати дебютувати з перемоги. 6 жовтня Кривбас вдома прийматиме Волинь.

Клуб готовий продовжити співпрацю з тренером, якщо тому вдасться підвищити команду у класі. Зараз Кривбас посідає друге місце у турнірній таблиці Першої ліги України. Клуб із Кривого Рогу поступається лише лідеру харківському Металісту. Відстань від першої позиції складає вже 10 очок.

Останній матч Кривбас проти Оболонь-Бровар у Києві завершився нульовою мировою.