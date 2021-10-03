Пришел, чтобы выполнить задание команды на сезон

Александр Бабич пришел на место Геннадия Приходько, который был уволен после разгромного поражения от харьковского Металлиста (0:5). Стал известен срок контракта 42-летнего специалиста с новым клубом.

К теме Официально: экс-тренер Мариуполя Александр Бабич возглавил Кривбасс

Кривбасс заключил соглашение с Бабичем до конца сезона. Его будущее в команде будет зависеть от результатов и выполненных задач, которые перед клубом поставило руководство Кривбасса.

Ранее сообщалось, что якобы в шорт-листе клуба было сразу несколько кандидатов – Роман Григорчук, Владимир Шаран, Роман Санжар. Сам Бабич отрицал свой переход на тренерский мостик Кривбасса, но руководство обратилось с официальным предложением, которое удовлетворило специалиста.

В карьере Бабича уже есть тренерский опыт. Наставник в прошлом тренировал одесский Черноморец и Мариуполь.

Уже в следующем матче Бабич может попытаться дебютировать с победы. 6 октября Кривбасс дома будет принимать Волынь.

Клуб готов продолжить сотрудничество с тренером, если тому удастся повысить команду в классе. Сейчас Кривбасс занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги Украины. Клуб из Кривого Рога уступает только лидеру – харьковскому Металлисту. Расстояние от первой позиции составляет уже 10 очков.

К слову. Последний матч Кривбасса против Оболонь-Бровары в Киеве завершился нулевой мировой.