Пришел, чтобы выполнить задание команды на сезон
Александр Бабич пришел на место Геннадия Приходько, который был уволен после разгромного поражения от харьковского Металлиста (0:5). Стал известен срок контракта 42-летнего специалиста с новым клубом.
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Кривбасс заключил соглашение с Бабичем до конца сезона. Его будущее в команде будет зависеть от результатов и выполненных задач, которые перед клубом поставило руководство Кривбасса.
Ранее сообщалось, что якобы в шорт-листе клуба было сразу несколько кандидатов – Роман Григорчук, Владимир Шаран, Роман Санжар. Сам Бабич отрицал свой переход на тренерский мостик Кривбасса, но руководство обратилось с официальным предложением, которое удовлетворило специалиста.
- В карьере Бабича уже есть тренерский опыт. Наставник в прошлом тренировал одесский Черноморец и Мариуполь.
- Уже в следующем матче Бабич может попытаться дебютировать с победы. 6 октября Кривбасс дома будет принимать Волынь.
Клуб готов продолжить сотрудничество с тренером, если тому удастся повысить команду в классе. Сейчас Кривбасс занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги Украины. Клуб из Кривого Рога уступает только лидеру – харьковскому Металлисту. Расстояние от первой позиции составляет уже 10 очков.