Прийшов, щоб виконати завдання команди на сезон

Олександр Бабич прийшов на місце Геннадія Приходька, який був звільнений після розгромної поразки від харківського Металіста (0:5). Став відомий термін контракту 42-річного спеціаліста з новим клубом.

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Кривбас уклав угоду з Бабичем до кінця сезону. Його майбутнє у команді буде залежати від результатів та виконаних завдань, які перед клубом поставило керівництво Кривбаса.

Раніше повідомлялось, що нібито у шорт-лист клубу було відразу декілька кандидатів – Роман Григорчук, Володимир Шаран, Роман Санжар. Сам Бабич заперечив свій перехід на тренерський місток Кривбаса, але керівництво звернулось з офіційною пропозицією, яка задовольнила фахівця.

У кар'єрі Бабича вже є тренерський досвід. Наставник у минулому тренував одеський Чорноморець та Маріуполь.

Вже у наступному матчі Бабич може спробувати дебютувати з перемоги. 6 жовтня Кривбас вдома прийматиме Волинь.

Клуб готовий продовжити співпрацю з тренером, якщо тому вдасться підвищити команду у класі. Зараз Кривбас посідає друге місце у турнірній таблиці Першої ліги України. Клуб із Кривого Рогу поступається лише лідеру харківському Металісту. Відстань від першої позиції складає вже 10 очок.

До слова. Останній матч Кривбас проти Оболонь-Бровар у Києві завершився нульовою мировою.