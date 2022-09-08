Дніпро-1 стане шостим суперником з України для АЗ: як грали раніше

Команда з Алкмаара стала частим гостем в Україні, провівши проти клубів УПЛ аж 10 матчів. При цьому здолати АЗ було до снаги лише Динамо.

8 вересня Дніпро-1 дебютує в групі Ліги Конференцій. Суперником команди Олександра Кучера стане клуб АЗ Алкмаар з Нідерландів.

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Торік клуб зайняв 5 місце в Ередівізі та у плей-офф виборов право зіграти у Лізі Конференцій. Стартувавши з другого кваліфікаційного раунду, АЗ пройшов боснійський Тузла Сіті, шотландський Данді Юнайтед та португальський Жіл Вісенте.

Це вже 21-ий сезон АЗ в єврокубках і до цього команда нерідко перетиналась з українськими опонентами. 24 канал пропонує згадати, як команда з Алкмаара раніше грала проти представників УПЛ.

СЕЗОН ТУРНІР СТАДІЯ СУПЕРНИК ВДОМА НА ВИЇЗДІ 2004/2005 КУЄФА 1/8 фіналу Шахтар 2:1 3:1 2005/2006 КУЄФА група Дніпро - 2:1 2010/2011 ЛЄ група Динамо 1:2 0:2 2011/2012 ЛЄ група Металіст 1:1 1:1 2019/2020 ЛЄ 3 кв. раунд Маріуполь 4:0 0:0 2020/2021 ЛЧ 3 кв. раунд Динамо - 0:2

Цікаві факти про протистояння АЗ та українських клубів: