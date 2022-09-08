Дніпро-1 дебютує в основному раунді єврокубків, пише 24 канал. Команда Олександра Кучера не змогла пройти відбір в Лізі Європи, тому опустилась у турнір рангом нижче.

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"Дніпряни" спробують свої сили у Лізі Конференцій, де їм випав непоганий жереб – АЗ Алкмаар, Аполлон та Вадуц. Саме із фаворитом групи Дніпро-1 і зіграє у стартовому матчі.

Де дивитись матч Дніпро-1 – АЗ Алкмаар? У прямій трансляції гра буде показана на Megogo. Саме цей портал є офіційним транслятором єврокубків в Україні. Початок – о 21:55.

Одразу після гри на вболівальників очікує післяматчева студія, де експерти обговорять поєдинок. Сама гра буде номінально домашньою для українців і пройде у словацькому місті Кошице на стадіоні "Кошице Футбол Арена".

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Нагадаємо, що за підсумками минулого сезону УПЛ, який не завершився, Дніпро-1 зайняв третє місце і отримав путівку у кваліфікацію Ліги Європи. Там команда зазнала невдачі, двічі програвши клубу АЕК з Ларнаки (1:2, 0:3).

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А ось в УПЛ цього сезону у дніпрян все складається вдало. Команда Олександра Кучера здобула дві перемоги у двох іграх, обігравши Динамо (3:0) та Верес (2:0). Це дозволяє Дніпру-1 йти на 5 місці в таблиці.

Варто знати. АЗ – явний фаворит у дуелі з Дніпром-1. Коефіцієнт на тріумф голандців складає 1,60, тоді як на нічию – 4,40, а на дніпрян – 5,60.