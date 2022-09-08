8 сентября Днепр-1 дебютирует в группе Лиги Конференций. Соперником команды Александра Кучера станет клуб АЗ Алкмар из Нидерландов.
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В прошлом году клуб занял 5 место в Эредивизи и в плей-офф завоевал право сыграть в Лиге Конференций. Стартовав со второго квалификационного раунда, АЗ прошел боснийский Тузла Сити, шотландский Данди Юнайтед и португальский Жил Висенте.
Это уже 21 сезон АЗ в еврокубках и до этого команда нередко пересекалась с украинскими оппонентами. 24 канал предлагает упомянуть, как команда из Алкмаара раньше играла против представителей УПЛ.
|СЕЗОН
|ТУРНИР
|СТАДИЯ
|СУПЕРНИК
|ДОМА
|НА ВЫЕЗДЕ
|2004/2005
|КУЕФА
|1/8 финала
|Шахтер
|2:1
|3:1
|2005/2006
|КУЕФА
|группа
|Днепр
|-
|2:1
|2010/2011
|ЛЕ
|группа
|Динамо
|1:2
|0:2
|2011/2012
|ЛЕ
|группа
|Металлист
|1:1
|1:1
|2019/2020
|ЛЕ
|3 кв. раунд
|Мариуполь
|4:0
|0:0
|2020/2021
|ЛЧ
|3 кв. раунд
|Динамо
|-
|0:2
Интересные факты о противостоянии АЗ и украинских клубов:
- В общей сложности алкмарцы встретились с пятью разными клубами, а Днепр-1 станет шестым оппонентом АЗ из Украины.
- В 10 матчах нидерландцев одержали 4 победы при трех ничьих и трех поражениях, разница мячей - 14:11 в пользу АЗ.
- Кстати, все три неудачи алкмарцев в дуэлях с украинцами пришлись на матчи с Динамо.
- В сезоне 2004/2005, когда АЗ прошел Шахтер, команда дошла до полуфинала Кубка УЕФА, где в конце концов проиграла Спортингу.
- В Лиге Европы 2011/2012 команда из Алкмаара дважды сыграла вничью с Металлистом на групповой стадии, однако в итоговой таблице заняла второе место позади харьковчан.