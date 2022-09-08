8 вересня Дніпро-1 дебютує в групі Ліги Конференцій. Суперником команди Олександра Кучера стане клуб АЗ Алкмаар з Нідерландів.
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Торік клуб зайняв 5 місце в Ередівізі та у плей-офф виборов право зіграти у Лізі Конференцій. Стартувавши з другого кваліфікаційного раунду, АЗ пройшов боснійський Тузла Сіті, шотландський Данді Юнайтед та португальський Жіл Вісенте.
Це вже 21-ий сезон АЗ в єврокубках і до цього команда нерідко перетиналась з українськими опонентами. 24 канал пропонує згадати, як команда з Алкмаара раніше грала проти представників УПЛ.
|СЕЗОН
|ТУРНІР
|СТАДІЯ
|СУПЕРНИК
|ВДОМА
|НА ВИЇЗДІ
|2004/2005
|КУЄФА
|1/8 фіналу
|Шахтар
|2:1
|3:1
|2005/2006
|КУЄФА
|група
|Дніпро
|-
|2:1
|2010/2011
|ЛЄ
|група
|Динамо
|1:2
|0:2
|2011/2012
|ЛЄ
|група
|Металіст
|1:1
|1:1
|2019/2020
|ЛЄ
|3 кв. раунд
|Маріуполь
|4:0
|0:0
|2020/2021
|ЛЧ
|3 кв. раунд
|Динамо
|-
|0:2
Цікаві факти про протистояння АЗ та українських клубів:
- Загалом алкмарці зустрілись із п'ятьма різними клубами, а Дніпро-1 стане шостим опонентом АЗ із України.
- У 10-ти матчах нідерландців здобули 4 перемоги при трьох нічиїх та трьох поразках, різниця м'ячів – 14:11 на користь АЗ.
- До речі, всі три невдачі алкмарців в дуелях з українцями припали на матчі з Динамо.
- У сезоні 2004/2005, коли АЗ пройшов Шахтар, команда дійшла до півфіналу Кубка УЄФА, де врешті решт програла Спортінгу.
- В Лізі Європи 2011/2012 команда з Алкмаару двічі зіграла внічию з Металістом на груповій стадії, однак у підсумковій таблиці зайняла друге місце позаду харків'ян.