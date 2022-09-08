8 вересня Дніпро-1 дебютує в групі Ліги Конференцій. Суперником команди Олександра Кучера стане клуб АЗ Алкмаар з Нідерландів.

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Торік клуб зайняв 5 місце в Ередівізі та у плей-офф виборов право зіграти у Лізі Конференцій. Стартувавши з другого кваліфікаційного раунду, АЗ пройшов боснійський Тузла Сіті, шотландський Данді Юнайтед та португальський Жіл Вісенте.

Це вже 21-ий сезон АЗ в єврокубках і до цього команда нерідко перетиналась з українськими опонентами. 24 канал пропонує згадати, як команда з Алкмаара раніше грала проти представників УПЛ.

СЕЗОН ТУРНІР СТАДІЯ СУПЕРНИК ВДОМА НА ВИЇЗДІ
2004/2005 КУЄФА 1/8 фіналу Шахтар 2:1 3:1
2005/2006 КУЄФА група Дніпро - 2:1
2010/2011 ЛЄ група Динамо 1:2 0:2
2011/2012 ЛЄ група Металіст 1:1 1:1
2019/2020 ЛЄ 3 кв. раунд Маріуполь 4:0 0:0
2020/2021 ЛЧ 3 кв. раунд Динамо - 0:2

Цікаві факти про протистояння АЗ та українських клубів:

  • Загалом алкмарці зустрілись із п'ятьма різними клубами, а Дніпро-1 стане шостим опонентом АЗ із України.
  • У 10-ти матчах нідерландців здобули 4 перемоги при трьох нічиїх та трьох поразках, різниця м'ячів – 14:11 на користь АЗ.
  • До речі, всі три невдачі алкмарців в дуелях з українцями припали на матчі з Динамо.
  • У сезоні 2004/2005, коли АЗ пройшов Шахтар, команда дійшла до півфіналу Кубка УЄФА, де врешті решт програла Спортінгу.
  • В Лізі Європи 2011/2012 команда з Алкмаару двічі зіграла внічию з Металістом на груповій стадії, однак у підсумковій таблиці зайняла друге місце позаду харків'ян.