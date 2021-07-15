Автор переможного голу у ворота Швеції Довбик цікавий клубам Серії А, – скаут

Інтерес до Артема Довбика після Євро-2020 не вщухає. Відразу декілька клубів італійської Серії А стежать за футболістом.

Інтерес до Довбика зростає

Артем Довбик свої голом у ворота Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020 створив фурор у інформаційному просторі. Середняки італійського чемпіонату продовжують пильно стежити за форвардом збірної України.

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Відомий скаут Алекс Великих розповів про зацікавленість з Італії. Поєднання антропометричних даних, швидкості, гольового чуття і досвіду гри роблять його привабливим для на ринку італійських клубів.

Ідеальний чемпіонат для українця

Дніпро-1 хоче заробити за трансфер Довбика близько 10 мільйонів євро. Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює вартість нападника лише в один мільйон євро. Контракт гравця з нинішнім клубом розрахований до кінця грудня 2023 року.

Скаут зізнався, що Артем – силовий та таранний нападник, його стиль гри чудово підійде під схеми клубів Серії А та АПЛ. Хоча не лише гол Довбика шведам привернув увагу іноземних клубів. За ним стежити почали ще в той період кар'єри, коли футболіст виступав за Мідтьюлланн із Данії. Однак його швидкий від'їзд в УПЛ став для багатьох несподіваним.

Зараз до гравця є інтерес клубів рівня Торіно, Болоньї, Фіорентини, які могли б стати трампліном для його розвитку. Не знаю, чи вдасться зробити перехід вже в це трансферне вікно, але те, що гравець цікавий – це факт. Поки що немає ажіотажного попиту, але інтерес присутній. Довбик перспективний,

– сказав Алекс Великих.

Хто цікавиться Довбиком

Бешикташ (Туреччина)

Реал Сосьєдад (Іспанія)

Гент (Бельгія)

Марсель (Франція)

Фіорентина (Італія)

Динамо (Україна)

Торіно (Італія)

Болонья (Італія)

Довбик забив переможний гол України у матчі плей-офф проти Швеції. Нападник Дніпра-1 у овертаймі вивів збірну у чвертьфінал Євро-2020.