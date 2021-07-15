Интерес к Довбику растет

Артем Довбик свои голом в ворота Швеции в 1/8 финала Евро-2020 создал фурор в информационном пространстве. Середняки итальянского чемпионата продолжают пристально следить за форвардом сборной Украины.

Стоит внимания Большой обмен: Динамо готово побороться за нападающего сборной Украины Довбика

Известный скаут Алекс Великих рассказал о заинтересованности из Италии. Сочетание антропометрических данных, скорости, голевого чутья и опыта игры делают его привлекательным для на рынке итальянских клубов.

Идеальный чемпионат для украинца

Скаут признался, что Артем – силовой и таранный нападающий, его стиль игры прекрасно подойдет под схемы клубов Серии А и АПЛ. Хотя не только гол Довбика шведам привлек внимание иностранных клубов. За ним следить начали еще в тот период карьеры, когда футболист выступал за Мидтьюлланн из Дании. Однако его быстрый отъезд в УПЛ стал для многих неожиданным.

Сейчас к игроку есть интерес клубов уровня Торино, Болоньи, Фиорентины, которые могли бы стать трамплином для его развития. Не знаю, удастся ли совершить переход уже в это трансферное окно, но то, что игрок интересен – это факт. Пока нет ажиотажного спроса, но интерес присутствует. Довбик перспективный,
– сказал Алекс.

Кто интересуется Долбиком

  • Бешикташ (Турция)
  • Реал Сосьедад (Испания)
  • Гент (Бельгия)
  • Марсель (Франция)
  • Фиорентина (Италия)
  • Динамо (Украина)
  • Торино (Италия)
  • Болонья (Италия)