Интерес к Довбику растет
Артем Довбик свои голом в ворота Швеции в 1/8 финала Евро-2020 создал фурор в информационном пространстве. Середняки итальянского чемпионата продолжают пристально следить за форвардом сборной Украины.
Стоит внимания Большой обмен: Динамо готово побороться за нападающего сборной Украины Довбика
Известный скаут Алекс Великих рассказал о заинтересованности из Италии. Сочетание антропометрических данных, скорости, голевого чутья и опыта игры делают его привлекательным для на рынке итальянских клубов.
Идеальный чемпионат для украинца
Скаут признался, что Артем – силовой и таранный нападающий, его стиль игры прекрасно подойдет под схемы клубов Серии А и АПЛ. Хотя не только гол Довбика шведам привлек внимание иностранных клубов. За ним следить начали еще в тот период карьеры, когда футболист выступал за Мидтьюлланн из Дании. Однако его быстрый отъезд в УПЛ стал для многих неожиданным.
Сейчас к игроку есть интерес клубов уровня Торино, Болоньи, Фиорентины, которые могли бы стать трамплином для его развития. Не знаю, удастся ли совершить переход уже в это трансферное окно, но то, что игрок интересен – это факт. Пока нет ажиотажного спроса, но интерес присутствует. Довбик перспективный,
– сказал Алекс.
Кто интересуется Долбиком
- Бешикташ (Турция)
- Реал Сосьедад (Испания)
- Гент (Бельгия)
- Марсель (Франция)
- Фиорентина (Италия)
- Динамо (Украина)
- Торино (Италия)
- Болонья (Италия)