Интерес к Довбику растет

Артем Довбик свои голом в ворота Швеции в 1/8 финала Евро-2020 создал фурор в информационном пространстве. Середняки итальянского чемпионата продолжают пристально следить за форвардом сборной Украины.

Стоит внимания Большой обмен: Динамо готово побороться за нападающего сборной Украины Довбика

Известный скаут Алекс Великих рассказал о заинтересованности из Италии. Сочетание антропометрических данных, скорости, голевого чутья и опыта игры делают его привлекательным для на рынке итальянских клубов.

Обратите внимание! Днепр-1 хочет заработать на трансфере Довбика около 10 миллионов евро. Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего лишь в один миллион евро. Контракт игрока с нынешним клубом рассчитан до конца декабря 2023 года.

Идеальный чемпионат для украинца

Скаут признался, что Артем – силовой и таранный нападающий, его стиль игры прекрасно подойдет под схемы клубов Серии А и АПЛ. Хотя не только гол Довбика шведам привлек внимание иностранных клубов. За ним следить начали еще в тот период карьеры, когда футболист выступал за Мидтьюлланн из Дании. Однако его быстрый отъезд в УПЛ стал для многих неожиданным.

Сейчас к игроку есть интерес клубов уровня Торино, Болоньи, Фиорентины, которые могли бы стать трамплином для его развития. Не знаю, удастся ли совершить переход уже в это трансферное окно, но то, что игрок интересен – это факт. Пока нет ажиотажного спроса, но интерес присутствует. Довбик перспективный,

– сказал Алекс.

Кто интересуется Долбиком

Бешикташ (Турция)

Реал Сосьедад (Испания)

Гент (Бельгия)

Марсель (Франция)

Фиорентина (Италия)

Динамо (Украина)

Торино (Италия)

Болонья (Италия)

Напомним! Довбик забил победный гол Украины в матче плей-офф против Швеции. Нападающий Днепра-1 в овертайме вывел сборную в четвертьфинал Евро-2020.