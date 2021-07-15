Інтерес до Довбика зростає
Артем Довбик свої голом у ворота Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020 створив фурор у інформаційному просторі. Середняки італійського чемпіонату продовжують пильно стежити за форвардом збірної України.
Варте уваги Великий обмін: Динамо готове поборотись за нападника збірної України Довбика
Відомий скаут Алекс Великих розповів про зацікавленість з Італії. Поєднання антропометричних даних, швидкості, гольового чуття і досвіду гри роблять його привабливим для на ринку італійських клубів.
Ідеальний чемпіонат для українця
Скаут зізнався, що Артем – силовий та таранний нападник, його стиль гри чудово підійде під схеми клубів Серії А та АПЛ. Хоча не лише гол Довбика шведам привернув увагу іноземних клубів. За ним стежити почали ще в той період кар'єри, коли футболіст виступав за Мідтьюлланн із Данії. Однак його швидкий від'їзд в УПЛ став для багатьох несподіваним.
Зараз до гравця є інтерес клубів рівня Торіно, Болоньї, Фіорентини, які могли б стати трампліном для його розвитку. Не знаю, чи вдасться зробити перехід вже в це трансферне вікно, але те, що гравець цікавий – це факт. Поки що немає ажіотажного попиту, але інтерес присутній. Довбик перспективний,
– сказав Алекс Великих.
Хто цікавиться Довбиком
- Бешикташ (Туреччина)
- Реал Сосьєдад (Іспанія)
- Гент (Бельгія)
- Марсель (Франція)
- Фіорентина (Італія)
- Динамо (Україна)
- Торіно (Італія)
- Болонья (Італія)