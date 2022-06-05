Переможний склад на полі

У заявці української збірної не відбулось жодної зміни у порівнянні з попередньою грою проти Шотландії. Тренерський штаб на чолі з Олександром Петраковим вирішили зберегти тих самих футболістів, щоб не відлякати фарт від команди.

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Якщо порівнювати стартовий склад із тим, який почав із перших секунд матч проти Шотландії, то не відбулось жодної ротації. На футбольне поле у Кардіффі вийдуть усі ті, які здобули перемогу у півфіналі плей-офф відбору.

Стартовий склад збірної України

Україна: Бущан – Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Степаненко, Маліновський, Зінченко – Ярмоленко, Яремчук, Циганков

Бущан – Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Степаненко, Маліновський, Зінченко – Ярмоленко, Яремчук, Циганков Запасні: Різник, Пятов, Соболь, Бондар, Сирота, Сидорчук, Шапаренко, Довбик, Пятов, Мудрик, Піхальонок, Качараба, Зубков

Нагадаємо, що поза заявкою "синьо-жовтих" залишились чотири футболісти – Андрій Лунін, Данило Ігнатенко, Данило Сікан та Денис Попов.

Українські футболісти вийдуть на поле у синьому комплекті форми, який так полюбляє Петраков.

Зверніть увагу! Фінал плей-офф відбору на Мундіаль Уельс – Україна відбудеться 5 червня о 19:00 за київським часом. Поєдинок розсудить іспанська бригада арбітрів.