Вацко: Бажаю вам залишитись без футболу

Усі добре зрозуміли, хто намагався завадили українським уболівальникам подивитись матч головної команди країни. Росіяни вже не знають, як помститись українцям за їх успіхи.

Дивіться також Сервіс ollTV під кібератакою, що розпочалася під час трансляції матчу Україна – Уельс

Коментатор матчу Віктор Вацко отримав цю інформацію та бурхливо прокоментував кібератаку ворога. Відомий журналіст побажав сусідньому ворожому народу більше ніколи у житті не побачити футболу та зробив їм комплімент у вигляді слова "тварюки".

Горіть в пеклі, тварюки. Бажаю вам залишитись без футболу до кінця ваших днів, виродки,

– сказав Вацко.

Емоційний коментар від Вацка: дивіться відео

Росіяни атакували інші українські телеканали. В ефірі багатьох із них почали з'явилась картинка пропагандистських ЗМІ.

Перша частина зустрічі закінчилась мінімальною перемогою Уельсу. Єдиний гол у матчі у власні ворота після рикошету забив Андрій Ярмоленко. Станом на 86-ту хвилину рахунок у матчі тримається такий же – 1:0 на користь валлійців.